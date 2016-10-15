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Kızları oldu

Kızları oldu
Yaz aylarında aşklarını ilan ederek magazin gündemine yerleşen Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in evinin yeni bir üyesi oldu... Güzel oyuncu, 4 Ekim'de 28 yaşına basan Fenerbahçeli futbolcuya sevimli bir hediye aldı.

Labrador yavrusunu önceki gün eve getiren Şükran Ovalı, yıldız futbolcuyu çok mutlu etti. de köpeğini "Mila, güzel kızım... Hoşgeldin aileye" notuyla paylaşınca "Şükran ile Caner'in kızları oldu" esprileri yapıldı.

AYNI EVDE YAŞIYORLAR
İlişkileri evliliğe doğru giden Şükran Ovalı ile Caner Erkin, bir süredir de güzel oyuncunun Küçük Bebek'te bulunan dairesinde birlikte yaşıyor.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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