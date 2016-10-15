Kızları oldu

Yaz aylarında aşklarını ilan ederek magazin gündemine yerleşen ŞükranOvalı ile Caner Erkin'in evinin yeni bir üyesi oldu... Güzel oyuncu, 4 Ekim'de28 yaşına basan Fenerbahçeli futbolcuya sevimli bir hediye aldı.
Labrador yavrusunu önceki gün eve getiren Şükran Ovalı, yıldız futbolcuyu çok mutlu etti. Caner Erkin de köpeğini "Mila,güzel kızım... Hoşgeldin aileye" notuyla paylaşınca "Şükran ile Caner'in kızlarıoldu" esprileri yapıldı.
AYNI EVDE YAŞIYORLAR
İlişkileri evliliğe doğru giden Şükran Ovalı ile Caner Erkin, bir süredir de güzel oyuncunun Küçük Bebek'te bulunan dairesinde birlikte yaşıyor.
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