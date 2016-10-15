İkinci kadın davası

Aldığı boşanma kararıyla gündeme yerleşen Demet Şener'den ikincihamle... "İhanete uğradığımadair elimde belgeler" var diyerek 11yıllık eşi İbrahim Kutluay'a boşanmadavası açmaya hazırlanan Şener, bununla da kalmayacak... İhaneti kanıtladığı takdirde eşinden yüklü bir tazminat alacağı hatta bu rakamın 10 milyon TL'yi bulacağı konuşulan Demet Şener, Kutluay'ın 4 yıldıryasak aşk yaşadığı iddia edilen sosyetikgüzele de dava açacak. Türkiye'nin çokünlü bir ailesinin eski gelini olan bu sosyetik güzel, araya hatırlı dostlarını soksa da Şener'i bu kararından vazgeçirememiş. Şener, bugüne kadar birçok davette bir araya geldiği İzmirli sosyetik güzelden de yüklütazminat talep etme konusunda kararlı...
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Medeni Kanun'daki bazı değişikliklerden sonra son yıllarda birçok aldatılan eş, ihanet belgelerini mahkemeye sunarak kocasının yanı sıra ikinci kadınlara da tazminat davası açıp kazandı. Bu arada dedikodulara göre; Demet Şener, İbo'nun ihanet görüntülerini ortayayayanlardan birinin de 'ikinci kadın' olduğunu da düşünüyormuş! İbrahim Kutluay'ın evliliğini tamamen bitirmesini isteyen sosyetik güzel, böyle bir hamle yaparak amacına ulaşmak istemiş...
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