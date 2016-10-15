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İkinci kadın davası

’ın ihanetine uğradığını söyleyen Demet Şener, sadece eşine değil eski basketçinin 4 yıllık sosyetik yasak aşkına da ‘zina ve ikinci kadın davası’ açıyor!

İkinci kadın davası
Aldığı boşanma kararıyla gündeme yerleşen Demet Şener'den ikinci hamle... "İhanete uğradığıma dair elimde belgeler" var diyerek 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmaya hazırlanan Şener, bununla da kalmayacak... İhaneti kanıtladığı takdirde eşinden yüklü bir tazminat alacağı hatta bu rakamın 10 milyon TL'yi bulacağı konuşulan Demet Şener, Kutluay'ın 4 yıldır yasak aşk yaşadığı iddia edilen sosyetik güzele de dava açacak. Türkiye'nin çok ünlü bir ailesinin eski gelini olan bu sosyetik güzel, araya hatırlı dostlarını soksa da Şener'i bu kararından vazgeçirememiş. Şener, bugüne kadar birçok davette bir araya geldiği İzmirli sosyetik güzelden de yüklü tazminat talep etme konusunda kararlı...

FOTOĞRAFLARI O MU YAYDI?
Medeni Kanun'daki bazı değişikliklerden sonra son yıllarda birçok aldatılan eş, ihanet belgelerini mahkemeye sunarak kocasının yanı sıra ikinci kadınlara da tazminat davası açıp kazandı. Bu arada dedikodulara göre; Demet Şener, İbo'nun ihanet görüntülerini ortaya yayanlardan birinin de 'ikinci kadın' olduğunu da düşünüyormuş! 'ın evliliğini tamamen bitirmesini isteyen sosyetik güzel, böyle bir hamle yaparak amacına ulaşmak istemiş...
Etiketler:
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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