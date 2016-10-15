En güzel saat ustası

Geçtiğimiz günlerde saat markası IWC Schaffhausen'in Türkiye marka elçisi olan Tuba Büyüküstün, 1 saatliğine saat ustası oldu. Güzel oyuncu, saat yapım atölyesine katılarak saat mekanizmasının yüzlerce parçasının nasıl söküldüğünü ve nasıl tekrar bir araya getirildiğini deneyimleme imkanı buldu.