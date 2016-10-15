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En güzel saat ustası

En güzel saat ustası
Geçtiğimiz günlerde saat markası IWC Schaffhausen'in Türkiye marka elçisi olan Tuba Büyüküstün, 1 saatliğine saat ustası oldu. Güzel oyuncu, saat yapım atölyesine katılarak saat mekanizmasının yüzlerce parçasının nasıl söküldüğünü ve nasıl tekrar bir araya getirildiğini deneyimleme imkanı buldu.
Etiketler:
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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