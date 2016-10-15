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Çocuklarla çocuk oldu

Çocuklarla çocuk oldu
İzzet Yıldızhan, önceki gün ikizleri İzzet ve Ömer ile Zorlu AVM'deydi. Havanın da güzel olmasını fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte oyun parkında keyif dolu bir zaman geçiren Yıldızhan, oğullarıyla kaydıraktan kayarak adeta çocukluk günlerine geri döndü.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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