Çocuklarla çocuk oldu

İzzet Yıldızhan, önceki gün ikizleri İzzet ve Ömer ile Zorlu AVM'deydi. Havanın da güzel olmasını fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte oyun parkında keyif dolu bir zaman geçiren Yıldızhan, oğullarıyla kaydıraktan kayarak adeta çocukluk günlerine geri döndü.