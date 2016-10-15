Anlamlı ziyaret

Gamze Özçelik, dün soluğu Gaziantep'te aldı. Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya gelen güzel oyuncu, miniklerin gönlünü fethetti. Çocuklara oyuncak hediye eden Özçelik, instagram'da paylaştığı bu poza şöyle not düştü: "Kimi savaş görmüş, kimi yetim kalmış bu evlatların başını okşayıp onlara değerli olduklarını hissettirdiğinizde size kat kat ve sevgi veriyorlar."