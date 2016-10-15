Abazi’nin objektif fobisi

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile sevgilisi Almeda Abazi, önceki gece Arnavutköy Eftelya Balık'ta akşam yemeği yedi. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından yeni senaryoları değerlendirdiğini söyleyen Sayışman, "Henüz netleşen bir şey yok zamanla bakacağız" yorumu yaptı. Abazi ise görüntü vermek istemedi.



Doğan SAVAŞ