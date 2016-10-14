  1. Kim’le buluşma
  2. Kardeş coşturdu

Turkish Lohan

Turkish Lohan
Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Türkiye'ye demir attı. Suriyeli mültecilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen Lohan, İstanbul'u geziyor. Amerikalı yıldız önceki akşam bir restoranda yemek yedi. Türk mutfağına düşkünlüğüyle bilinen Lohan, bu kareyi de instagram'da paylaştı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar