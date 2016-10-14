Turkish Lohan

Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Türkiye'ye demir attı. Suriyeli mültecilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen Lohan, İstanbul'u geziyor. Amerikalı yıldız önceki akşam bir restoranda yemek yedi. Türk mutfağına düşkünlüğüyle bilinen Lohan, bu kareyi de instagram'da paylaştı.