  1. 10 milyonluk boşanma
  2. Midesi de marjinal

Sürpriz sahne

Sürpriz sahne
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de büyük beğeni toplayan , başrollerini Nejat İşler'le paylaştığı yeni filmi 'İkimizin Yerine'de bir sürprizle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sarıkaya, 21 Ekim'de vizyona girecek filmin düğün sahnesinde 'Vazgeçtim' şarkısını söyleyecek.
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