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Sil baştan kliplendi

Sil baştan kliplendi
'in eşi Altan Nuh'la 2 hafta önce Kanada'da 'Gitme' şarkısına çektiği klibin görüntüleri yandı. Önceki gün İstanbul'da yeniden kamera karşısına geçen ünlü popçu, klipte Volkan Arıkanoğlu imzalı kostümler giydi.
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