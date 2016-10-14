Podyumda rüzgar çıktı

Marjinal modacı Deniz Berdan, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'un üçüncü gününde renkli bir defileye imza attı. Açılışını oyuncu GoncaVuslateri'nin yaptığı defilenin sürpriz ismiyse bir diğer oyuncu RüzgarErkoçlar oldu.
İlk kez podyumda yürüyen Erkoçlar defile için saçını griyeboyatıp yüzüne geçicidövmeler yaptırdı. Sosyetik tasarımcının kızı Begüm Berdan'la hayata geçirdiği yeni koleksiyonu moda tutkunlarından tam not aldı.
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