Podyumda rüzgar çıktı

Marjinal modacı Deniz Berdan, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'un üçüncü gününde renkli bir defileye imza attı. Açılışını oyuncu Gonca Vuslateri'nin yaptığı defilenin sürpriz ismiyse bir diğer oyuncu Rüzgar Erkoçlar oldu.



İlk kez podyumda yürüyen Erkoçlar defile için saçını griye boyatıp yüzüne geçici dövmeler yaptırdı. Sosyetik tasarımcının kızı Begüm Berdan'la hayata geçirdiği yeni koleksiyonu moda tutkunlarından tam not aldı.



Aydın HAMZA