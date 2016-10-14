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Dizi çekimleri nedeniyle görüşemeyen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, dün ilk fırsatta buluştu. Çiçeği burnunda eşiyle bu pozu paylaşan Doğulu, "Setler ayırsa bile biz ayrılamayız. Özlemişim beaaa" yorumu yaptı.
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