  1. Kesmece bunlar
  2. 200’lük Sedat!

Özlemişim beaaa...

Özlemişim beaaa...
Dizi çekimleri nedeniyle görüşemeyen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, dün ilk fırsatta buluştu. Çiçeği burnunda eşiyle bu pozu paylaşan Doğulu, "Setler ayırsa bile biz ayrılamayız. Özlemişim beaaa" yorumu yaptı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar