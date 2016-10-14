Okul sefası

Pınar Sabancı, önceki gün yayınladığı videoyla olay yarattı. 3 yaşındaki oğlunu yuvaya götürmek için Kanlıca’daki yalısının önünde demirli lüks tekneye binen Pınar Hanım, bu anları ‘Okula’ diyerek paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu
Pek çok anne için çocuğunu her sabahokula götürmek işkenceye dönüşürken budurum Pınar Sabancı için tam bir sefa...Neslihan ve Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Hanım,3 yaşındaki oğlu Yalçın'ı anaokuluna götürmek içindeniz yolunu kullanıyor. İlhan Sabancı'nın güzel eşi,oğlunu Kanlıca'daki yalısından her sabah AvrupaYakası'ndaki anaokuluna Boğaz sefası yaparakgötürüyor. İkinci çocuğuna hamile olan Sabancı'nınİstanbul trafiğine bulduğu lüks çözüm, önceki güninstagram'da paylaştığı videoyla ortaya çıktı.
'YALÇIN, DOĞUŞTAN ŞANSLI'
Minik oğlunu lüks teknesiyle Kanlıca'daki yalısındanBebek'e ulaştıran Pınar Sabancı, kendilerinibekleyen özel araçlarıyla yoluna devam ediyor.Sosyetik güzelin oğlunun ve kendisinin rahatlığıiçin Boğaz manzaralı çözümünü gören takipçileriSabancı'ya "Biz her sabah metrobüslerde,otobüslerde çile çekerken siz Boğaz sefasıyaparak çocuğunuzu okula götürüyorsunuz.Yalçın doğuştan şanlı" şeklinde yorum yağdırdı.
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