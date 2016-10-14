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Okul sefası

, önceki gün yayınladığı videoyla olay yarattı. 3 yaşındaki oğlunu yuvaya götürmek için Kanlıca’daki yalısının önünde demirli lüks tekneye binen Pınar Hanım, bu anları ‘Okula’ diyerek paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu

Okul sefası
Pek çok anne için çocuğunu her sabah okula götürmek işkenceye dönüşürken bu durum Pınar Sabancı için tam bir sefa... Neslihan ve Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Hanım, 3 yaşındaki oğlu Yalçın'ı anaokuluna götürmek için deniz yolunu kullanıyor. İlhan Sabancı'nın güzel eşi, oğlunu Kanlıca'daki yalısından her sabah Avrupa Yakası'ndaki anaokuluna Boğaz sefası yaparak götürüyor. İkinci çocuğuna hamile olan Sabancı'nın İstanbul trafiğine bulduğu lüks çözüm, önceki gün instagram'da paylaştığı videoyla ortaya çıktı.

'YALÇIN, DOĞUŞTAN ŞANSLI'
Minik oğlunu lüks teknesiyle Kanlıca'daki yalısından Bebek'e ulaştıran , kendilerini bekleyen özel araçlarıyla yoluna devam ediyor. Sosyetik güzelin oğlunun ve kendisinin rahatlığı için Boğaz manzaralı çözümünü gören takipçileri Sabancı'ya "Biz her sabah metrobüslerde, otobüslerde çile çekerken siz Boğaz sefası yaparak çocuğunuzu okula götürüyorsunuz. Yalçın doğuştan şanlı" şeklinde yorum yağdırdı.
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