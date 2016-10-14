Midesi de marjinal

Kıyafetleriyle marjinalliğini gözler önüne seren Eda Taşpınar'ın damak tadı için de aynı şeyi söylemek mümkün… Geçtiğimiz yıl Amerika tatilinde 'Chicatana karıncası' yiyerek şoke eden Taşpınar'ın mönüsünde şimdi de sümüklüböcek var!



Şu sıralar Paris'te olan ikoncan, önceki gün Fransız mutfağının vazgeçilmezi salyangozları mideye indirdi. İkoncanın ilginç mönüsünü gören vatandaş, Taşpınar'a "Bizim bahçede bol bol sümüklüböcek var, bekleriz" esprisi yaptı.