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Lena şöleni

Lena şöleni
Geleneksel melodilerini Batı klasikleriyle bir araya getiren Suriyeli-Ermeni müzisyen Lena Chamamyan, 22 Ekim'de Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak. Hüsnü Şenlendirici gibi isimlerle farklı tatlarda pek çok projeye imza atan sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.
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