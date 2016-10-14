Lena şöleni

Geleneksel melodilerini Batı klasikleriyle bir araya getiren Suriyeli-Ermeni müzisyen Lena Chamamyan, 22 Ekim'de Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak. Hüsnü Şenlendirici gibi isimlerle farklı tatlarda pek çok projeye imza atan sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.