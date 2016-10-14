Kim’le buluşma

Sinan Akçıl, önceki gece yakın arkadaşı Berksan'ın sahibi olduğu Çilek Pera'da müzik ziyafeti verdi. Önümüzdeki hafta Miami'ye gidecek olan Akçıl "Orada Kim Kardashian ve Pitbull'la buluşacağım. Türk'ün gücünü göstereceğim" dedi.