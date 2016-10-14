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Kesmece bunlar

Kesmece bunlar
Yeni filmi 'Olanlar Oldu'nun çekimleri için bir süredir İzmir'de olan Ata Demirer, setten yaptığı paylaşımlarla yüzleri güldürüyor. Dün karpuz tezgahına geçip böyle poz veren ünlü komedyen, bu renkli fotoğrafının altına da "Kesmece bunlar" yazdı. 'in yeni filmi ise şimdiden merak konusu...
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