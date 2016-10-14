Kardeş coşturdu

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Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş, önceki gece Taksim Zarifi Hayal Perdesi'nde sahne aldı. Herkese unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, "Umarım şarkılar ve türkülerle geçen mutlu bir hayatımız olur" dedi. Sanatçıyı dinlemeye gelenler Balkan ezgileriyle keyifli saatler yaşadılar.
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