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Fashion Week’te derin operasyon

Önceki akşam Özgür Masur defilesini ünlü isimler izledi. Kıyafetlere olan düşkünlüğüyle bilinen Derin Mermerci, kimseye geçit vermedi ve yaklaşık 70 bin liraya 40 parçalık koleksiyondan 10 elbise aldı

Fashion Week’te derin operasyon
Alışveriş tutkusuyla bilinen Derin Mermerci, kural bozmadı. Mermerci, önceki gün Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında düzenlenen Özgür Masur defilesini izledi. Mermerci, defilede görücüye çıkan 40 parçalık 2017 yaz koleksiyonunu ilgiyle inceledi. Sosyetik güzel davetler için sık sık kapısını çaldığı Masur'un koleksiyonunu çok beğenince aralarında Bade İşcil, Aslışah Alkoçlar, Burcu Esmersoy ve Başak Dizer'in de olduğu ünlü isimlere fırsat vermedi. Modacıyla yakın dost olan Derin Mermerci, en gözde parçaları kimselere kaptırmadı.

DÜNYA LİSTESİNDE...
Modacının yeni koleksiyonunu adeta silip süpüren Derin Mermerci, 10 kıyafet için kesenin ağzını açtı. Sosyetik güzelin koleksiyondan satın aldığı parçalar için yaklaşık 70 bin lira ödediği öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda da annesi Ender Mermerci'yle dünyada kıyafete en çok para harcayan 100 kadın arasına giren Derin Hanım daha önce de Hermes marka Himalayan çantaya 80 bin dolar (yaklaşık 240 bin lira) ödemişti...


En ön sırada oturan Derin Mermerci, tüm parçaları büyük bir dikkatle işte böyle inceledi.


Güzel oyuncu Bade İşçil, "Kıyafetim gibi hayatımda da bembeyaz bir sayfa açtım" dedi.


Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, her zamanki gibi şıklığıyla tam not aldı.

DOĞAN SAVAŞ
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