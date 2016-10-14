Fashion Week’te derin operasyon

Alışveriş tutkusuyla bilinen Derin Mermerci, kural bozmadı. Mermerci, önceki gün Mercedes Benz FashionWeek İstanbul kapsamında düzenlenen Özgür Masur defilesini izledi. Mermerci, defilede görücüye çıkan 40 parçalık 2017 yazkoleksiyonunu ilgiyle inceledi. Sosyetik güzel davetler için sık sık kapısını çaldığı Masur'un koleksiyonunu çok beğenince aralarında Bade İşcil, Aslışah Alkoçlar, BurcuEsmersoy ve Başak Dizer'in de olduğu ünlü isimlere fırsat vermedi. Modacıyla yakın dost olan Derin Mermerci, en gözde parçaları kimselere kaptırmadı.
DÜNYA LİSTESİNDE...
Modacının yeni koleksiyonunu adeta silip süpüren Derin Mermerci, 10 kıyafet içinkesenin ağzını açtı. Sosyetik güzelin koleksiyondan satın aldığı parçalar için yaklaşık70 bin lira ödediği öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda da annesiEnder Mermerci'yledünyada kıyafete en çokpara harcayan 100 kadınarasına giren Derin Hanım daha önce de Hermes markaHimalayan çantaya 80 bindolar (yaklaşık 240 binlira) ödemişti...
En ön sırada oturanDerin Mermerci, tümparçaları büyük birdikkatle işte böyleinceledi.
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