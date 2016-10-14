Baba ziyafet

Gülben Ergen'le eski eşi Mustafa Erdoğan, önceki gün Atlas, Ares ve Güney için bir araya geldi. İstinyePark'ta görüntülenen ikili, çocukları için alışveriş yaptı. Ergen ile eski eşi alışveriş sonrasında soluğu çocuklarıyla Günaydın Steak House'da aldı. Keyifli olan Atlas, Ares ve Güney, babalarına üzüm yedirince komik görüntüler oluştu.