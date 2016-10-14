50’lik Janet anne oluyor

ABD'li yıldız Janet Jackson, anne olacağını açıkladı; herkes şoke oldu. 2012 yılında Katarlı milyarder işadamı Wissam el Mana ile evlenerek Dubai'ye yerleşen Jackson'ın 50 yaşında hamile kalması yankı uyandırdı. Dünya turu kapsamındaki tüm konserlerini iptal ettiğini söyleyen güzel yıldız, "Uzun süredir çocuk istiyordum. 4 yıl sonunda amacıma ulaştım. Nisan'da bebeğimi kucağıma alacağım için çok heyecanlıyım. İyi bir anne olacağıma inanıyorum" dedi. Jackson'ın hamileliği Kibariye'yi akıllara getirdi. 56 yaşındaki Kibariye de geçtiğimiz aylarda 'hamileyim' diyerek herkesi şaşırtmış, ancak sonradan şaka yaptığını söylemişti.