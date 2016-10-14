50’lik Janet anne oluyor

ABD'li yıldız JanetJackson, anne olacağınıaçıkladı; herkes şoke oldu.2012 yılında Katarlı milyarderişadamı Wissam el Mana ileevlenerek Dubai'ye yerleşenJackson'ın 50 yaşında hamilekalması yankı uyandırdı.Dünya turu kapsamındakitüm konserlerini iptal ettiğinisöyleyen güzel yıldız, "Uzunsüredir çocuk istiyordum.4 yıl sonunda amacımaulaştım. Nisan'da bebeğimikucağıma alacağım için çokheyecanlıyım. İyi bir anneolacağıma inanıyorum"dedi. Jackson'ın hamileliğiKibariye'yi akıllara getirdi.56 yaşındaki Kibariyede geçtiğimiz aylarda'hamileyim' diyerek herkesişaşırtmış, ancak sonradanşaka yaptığını söylemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.