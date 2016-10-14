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10 milyonluk boşanma

, ‘Elimde belgeler var’ diyerek 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’a boşanma davası açıyor. Eski manken, İbo’dan 5 milyon maddi ve 5 milyon manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminat isteyecek!

10 milyonluk boşanma
İbrahim Kutluay'dan boşanma kararı alan Demet Şener, ihanetin bedelini ağır ödetecek! Şener, önceki gün "İhanet haberlerini İbrahim Bey, sürekli yalanladı ve gerçekleri daha yeni öğrendim. Elimde belgeler var ve onlar yeter" diyerek boşanacağını açıkladı. Şener'in avukatı Aslı Hatemi'nin "Medeni kanunumuzda zina ve ihanet en ağır boşanma sebebidir. Bunu ispat ettiğiniz anda çok yüklü tazminat kazanırsınız" demesi de "Bu boşanma İbo'ya pahalıya patlayacak" yorumları yaptırdı.

GİZLİLİK TALEP EDECEK
Ve beklenen oldu… Eski mankenin İbrahim Kutluay'a 5 milyon lira maddi ve 5 milyon lira manevi olmak üzere toplam 10 milyon liralık dava açacağı öğrenildi. Hakkında eşini aralarında sosyetik bir güzelle ünlü mankenlerin de olduğu isimlerle defalarca kez aldattığı iddiaları dolaşan Kutluay'ın ise ihanet belgelerinin ortaya çıkmaması için bu tazminatı ödemeyi kabul edeceği konuşuluyor. , "Yakında herkes gerçekleri öğrenecek" derken İbo'nun davanın gizli görülmesi için talepte bulunacağı da söylenenler arasında...
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