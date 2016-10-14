10 milyonluk boşanma

Demet Şener, ‘Elimde belgeler var’ diyerek 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’a boşanma davası açıyor. Eski manken, İbo’dan 5 milyon maddi ve 5 milyon manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminat isteyecek!
İbrahim Kutluay'dan boşanma kararı alan Demet Şener,ihanetin bedelini ağır ödetecek! Şener, önceki gün "İhanet haberleriniİbrahim Bey, sürekli yalanladı vegerçekleri daha yeni öğrendim.Elimde belgeler var ve onlar yeter" diyerek boşanacağını açıkladı. Şener'in avukatı Aslı Hatemi'nin "Medenikanunumuzda zina ve ihanet enağır boşanma sebebidir. Bunuispat ettiğiniz anda çok yüklütazminat kazanırsınız" demesi de "Bu boşanma İbo'ya pahalıyapatlayacak" yorumları yaptırdı.
GİZLİLİK TALEP EDECEK
Ve beklenen oldu… Eski mankenin İbrahim Kutluay'a 5 milyon liramaddi ve 5 milyon lira manevi olmak üzere toplam 10 milyon liralıkdava açacağı öğrenildi. Hakkında eşini aralarında sosyetik bir güzelle ünlü mankenlerin de olduğu isimlerle defalarca kez aldattığı iddiaları dolaşan Kutluay'ın ise ihanet belgelerininortaya çıkmaması için bu tazminatı ödemeyi kabul edeceği konuşuluyor. Demet Şener, "Yakında herkes gerçekleri öğrenecek" derken İbo'nun davanın gizli görülmesi için taleptebulunacağı da söylenenler arasında...
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