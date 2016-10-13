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Volkan’ın melekleri

Volkan’ın melekleri
Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel'in 2009 Miss Belçika güzeli eşi Zeynep Demirel, yıllar sonra ilk kez podyuma çıktı. Önceki gün Mercedes Benz Fashion Week kapsamındaki bir defilede büyüleyen Demirel, finalde minik kızı Yade'yle boy gösterdi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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