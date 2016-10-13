Sambacı gelin Türk oluyor

İzmirli model BurakGacemer'in Brezilyalı eşi LarissaGacemer, Türk vatandaşlığınageçmek için gün sayıyor. Yakışıklımankenle 5 yıldır evli olan güzelmodel, önceki gün İzmir KonakNüfus Müdürlüğü'ne giderekgerekli evrakları teslim etti.
Türk vatandaşlığına geçmekiçin sabırsızlanan Larissa Gacemer,bu anını "Bugün TürkiyeCumhuriyeti vatandaşlığı içinevraklarımızı teslim edip,başvurumuzu yaptık. İnşallah enkısa zamanda güzel sonuçlanır"notuyla instagram'da paylaştı.
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