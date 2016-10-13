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Sambacı gelin Türk oluyor

Türk vatandaşlığına geçen yabancı gelinler arasına yenisi ekleniyor. Brezilyalı , dün T.C. vatandaşı olmak için İzmir’de başvuru yaptı

Sambacı gelin Türk oluyor
İzmirli model Burak Gacemer'in Brezilyalı eşi Larissa Gacemer, Türk vatandaşlığına geçmek için gün sayıyor. Yakışıklı mankenle 5 yıldır evli olan güzel model, önceki gün İzmir Konak Nüfus Müdürlüğü'ne giderek gerekli evrakları teslim etti.

Türk vatandaşlığına geçmek için sabırsızlanan , bu anını "Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için evraklarımızı teslim edip, başvurumuzu yaptık. İnşallah en kısa zamanda güzel sonuçlanır" notuyla instagram'da paylaştı.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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