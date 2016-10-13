Reytinglerin hükümdarı

atv'nin reyting şampiyonu dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' önceki akşam da kuralını bozmadı. Zirvedeki yerini sabitleyen fenomen dizi; tüm kişilerde 7.86 izlenme oranı ve 21.76 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 7.93 izlenme oranı ve 21.85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı yine başardı.