Pembesi gitti tozu kaldı

'BENİM ALNIM AK, BAŞIM DİK'
Her defasında iddialara inat eşiyle mutluluk pozu veren Şener, dün yaptığı açıklamayla ayrılık haberlerini doğruladı. İbrahim Kutluay'la 15 yıldır aşk yaşayan Demet Şener, şu şok açıklamayı yaptı: "Benim alnım ak, başım dik. 4 senedir neler yaşadığımı herkes biliyor. Boşanma kararını ben aldım. Evliliğimi bitirmemek için çok mücadele verdim. Tüm detayları zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. İhanet haberlerini İbrahim Bey, sürekli yalanladı ve gerçekleri ben daha yeni öğrendim. Elimde belgeler var ve onlar yeter. Ben, kocama inanıyordum. Ne zaman ki gerçekleri öğrendim, bu kararı aldım... Her ilişki biter ve yenisi başlar. Başka yere çekenlere selam olsun; ailem dağılıyor reklamı mı düşüneceğim?" Şener'in bu açıklamalarının ardından avukatı Aslı Hatemi ise şunları söyledi:
ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ!
"Dava açıldığında müvekkilim adına gerekli açıklamayı yapacağım. Temennim çekişmeli bir sürece girmemek. Medeni kanunumuzda zina ve ihanet en ağır boşanma sebebidir. Bunu ispat ettiğiniz anda çok yüklü tazminat kazanırsınız." Hatemi'nin bu sözleri "Demet Şener, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a ihaneti ağır ödetecek" şeklinde yorumlandı.
TWİTTER SALLANDI
Şener'in açıklamasının ardından gözler, Kutluay'ın eski aşkı Demet Akalın'a çevrildi. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili sessiz kaldı ancak hayranları twitter'da Akalın'ı gündem yaptı.
3 ŞOK İDDİA
1. İDDİA: İBO YÜZÜNDEN YUVA YIKILDI
Ortaya atılan en çarpıcı iddia; İbrahim Kutluay'ın ünlü bir işadamının eski geliniyle 4 yıl önce aşk yaşaması… Bu yasak aşk, o dönem Çeşme'de tatilde olan kayınpederinin kulağına gelen dedikodular üzerine ortaya çıktı. İzmirli ve 2 çocuk annesi gelininin oğlunu Kutluay'la aldattığını öğrenen işadamı, soluğu İstanbul'da aldı. Gelininin telefonunda İbo'dan gelen aşk mesajlarını gören işadamı, gelinini kapıya koydu. Ve eski gelin, eşinden tek kuruş almadan boşandı!
2. İDDİA: 007 EBRU ŞALLI
Sık sık eşiyle ilgili ihanet dedikoduları duyan Demet Şener, durumdan emin olmak için en yakın dostlarına haber uçurdu… İddialara göre İbrahim Kutluay'ı çapkınlık turundayken yakalayan Ebru Şallı, eski basketbolcunun yurt dışında sosyetik güzelle yaptığı kaçamağın fotoğraflarını Şener'e gönderdi.
3. İDDİA: ÜNLÜLER LİSTESİ!
İbrahim Kutluay'ın aşk defterinin bir hayli kabarık olduğu da iddia edildi. İbo'nun çapkınlık listesinde yurt dışında da üne sahip evli bir manken var. Bir dönem Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkın ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan ve yakın zamanda yeni diziye başlayacak olan esmer güzelin de İbo ile kaçamak yaptığı iddialar arasında...
ALYANSINI ÇIKARMADI
Ünlü manken, boşanma açıklamasından saatler sonra Mercedes Benz Fashion Week'te Raşit Bağzıbağlı'nın defilesine çıktı. 'Kendimi iyi hissediyorum' adlı yabancı şarkıyla yürüyen Şener'in evlilik alyansını da çıkarmaması gözden kaçmadı.
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