Koş Ronaldo koş

Murat Boz'un eski sevgilisi ElizSakuçoğlu'nun instagram'daki birvideosunu beğenmesinin yankılarıTürkiye'de sürerken önceki günde dünya basınına bombagibi düşecek bir gelişmeyaşandı. Real Madrid'in yıldızıCristiano Ronaldo, eski aşkıİrina Shayk'ın instagram'dapaylaştığı bir fotoğrafı beğendi.
Ünlü futbolcunun ihanetininardından 5 yıllık ilişkisini geçenyıl bitiren Rus model, dibe vuranRonaldo'nun aksine Hollywoodyıldızı Bradley Cooper'la yeni biraşka yelken açmıştı.Ronaldo'nun eski sevgilisininfotoğrafını beğenmesi"Ronaldo, pişman" dedirtti.
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