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Koş Ronaldo koş

Koş Ronaldo koş
Murat Boz'un eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'nun instagram'daki bir videosunu beğenmesinin yankıları Türkiye'de sürerken önceki gün de dünya basınına bomba gibi düşecek bir gelişme yaşandı. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, eski aşkı İrina Shayk'ın instagram'da paylaştığı bir fotoğrafı beğendi.

Ünlü futbolcunun ihanetinin ardından 5 yıllık ilişkisini geçen yıl bitiren Rus model, dibe vuran Ronaldo'nun aksine Hollywood yıldızı Bradley Cooper'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Ronaldo'nun eski sevgilisinin fotoğrafını beğenmesi "Ronaldo, pişman" dedirtti.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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