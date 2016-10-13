Hakkını helal et Bülent’im

Meme kanserine yakalanan modacı Nur Yerlitaş, dün ameliyat oldu. Yakın dostundan gelecek iyi haberi hastane kapısında bekleyen Bülent Ersoy, şunları söyledi: "Nur, önceki gün beni arayıp 'Hastaneye gidiyorum hakkını helal et' dedi. Ameliyattan önce onunla konuştum, gözleri doluydu."



Aydın HAMZA