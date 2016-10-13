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Hakkını helal et Bülent’im

Hakkını helal et Bülent’im
Meme kanserine yakalanan modacı Nur Yerlitaş, dün ameliyat oldu. Yakın dostundan gelecek iyi haberi hastane kapısında bekleyen Bülent Ersoy, şunları söyledi: "Nur, önceki gün beni arayıp 'Hastaneye gidiyorum hakkını helal et' dedi. Ameliyattan önce onunla konuştum, gözleri doluydu."

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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