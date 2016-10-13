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Deniz’i unuttu

Deniz’i unuttu
Sunucu Deniz Akkaya ile evlilik hazırlığı yaparken aşka nokta koyan işadamı Murat Varol, önceki akşam Rus sevgilisiyle Zorlu'daydı. Aşkları geçen yaz başlayan ikilinin objektifleri fark edince yüzü asıldı. Bir anda sevgilisinin elini bırakan Varol, gazetecilerin aşk sorularını cevapsız bıraktı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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