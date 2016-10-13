Ayrılığı Hakan'a sorun

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Hakan Sabancı'nın ihanetinin ardından 1 yıllık ilişkisini önceki hafta noktalayan Aslışah Alkoçlar, toparlandı. Sosyetik güzel, dün Mercedes Benz İstabul Moda Haftası kapsamında düzenlenen modacı Selma Çilek'in defilesini izledi.
Güzelliğiyle dikkat çeken Alkoçlar, ayrılık hakkında konuşmaktan kaçındı. Alkoçlar, "Onu Hakan'a soracaksınız" demekle yetindi.
Aydın HAMZA
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