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Tarihi aşk

Tarihi aşk
Bütün bir yazı yurt dışında geçiren Özge Ulusoy ile sevgilisi Hacı Sabancı bu kez farklı bir etkinlikteydi. İkili, önceki akşam tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç ile Ayasofya Camii'ni gezdi.

Tarihi camide gece turuna çıkan aşıklar, bu anlarını sosyal medyada paylaştı. Ulusoy paylaşımına "Daha önce gezdiğimiz Ayasofya hakkında hiç bilmediğimiz şeyler öğrendik" notu düştü.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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