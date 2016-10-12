Sinem eritti!

Tarkan ve Kıvanç Tatlıtuğ, evlendikten sonra 8-9 kilo aldı. Mayıs’ta evlenen Kenan İmirzalıoğlu ise kilo verdi. Ünlü oyuncunun zayıflamasında, eşini spora yazdırıp evde diyet yemekler yapan Sinem Kobal’ın etkisi büyük
Evlendikten sonra her Türk erkeği gibi göbeklenen Tarkanve Kıvanç Tatlıtuğ'un aksine Sinem Kobal'la Mayıs'ta evlenen Kenan İmirzalıoğlu zayıfladı!.. Başak Dizer'le evlendikten sonra 9 kiloalan Tatlıtuğ ile Pınar Tevetoğlu'yla evlendikten sonra 8 kilo alan Megastar, Kobal'ı harekete geçirdi.
EN AZ 5 KİLO VERDİ...
Her daim zayıf olan ve sporu günlük rutininden eksik etmeyen Sinem Kobal, eşi İmirzalıoğlu'nun kilo almaması için kolları sıvadı. Güzel oyuncu, Bebek'tekikendi gittiği spor salonunaeşini yazdırdı. Meslektaşları gibi göbeklenmekten korkan yakışıklı oyuncu da güzeleşiyle hemen her günantrenman yapmaya başladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun beslenmesine de çokdikkat eden ve eşi için diyet yemekler yapan Kobal'ın emekleri kısa sürede meyvesini verdi. Önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıyan İmirzalıoğlu'nun düzenlispor ve diyetle verdiğikilolar gözlerden kaçmadı. Beyazperdeye ikinci kez uyarlanacak Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Cingöz Recai'de başrol oynayacak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun kilo vermesinde yeni projesininde etkili olduğu öğrenildi. Filmde Cingöz Recai'ye hayat verecek olan İmirzalıoğlu, rolü için kilo vermekle kalmadı. Yakışıklı oyuncu rolü için bıyık da bıraktı.
ONLARA EVLİLİK YARADI Kıvanç Tatlıtuğ,Dizer'le evlendikten sonraspor yapmaya ara vermişve yazın göbekli halleriylesevenlerini hayal kırıklığınauğratmıştı. Tatlıtuğ, çareyieşinin spor eğitmeni vediyetisyen kuzeni MuratBür'ün hazırladığı özel birprogramda buldu.
Evliliğin yaradığı birdiğer ünlü isim olan Tarkanda aldığı kiloları vermek içineşi için özel olarak tuttuğudiyetisyenden yardımaldı. Harbiye'deki kilolugörüntülerinin ardındansıkı bir diyet programıuygulayan Megastar, kısasürede eski haline kavuştu.
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