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Sinem eritti!

ve Kıvanç Tatlıtuğ, evlendikten sonra 8-9 kilo aldı. Mayıs’ta evlenen ise kilo verdi. Ünlü oyuncunun zayıflamasında, eşini spora yazdırıp evde diyet yemekler yapan Sinem Kobal’ın etkisi büyük

Sinem eritti!
Evlendikten sonra her Türk erkeği gibi göbeklenen Tarkan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un aksine Sinem Kobal'la Mayıs'ta evlenen Kenan İmirzalıoğlu zayıfladı!.. Başak Dizer'le evlendikten sonra 9 kilo alan Tatlıtuğ ile Pınar Tevetoğlu'yla evlendikten sonra 8 kilo alan Megastar, Kobal'ı harekete geçirdi.

EN AZ 5 KİLO VERDİ...
Her daim zayıf olan ve sporu günlük rutininden eksik etmeyen Sinem Kobal, eşi İmirzalıoğlu'nun kilo almaması için kolları sıvadı. Güzel oyuncu, Bebek'teki kendi gittiği spor salonuna eşini yazdırdı. Meslektaşları gibi göbeklenmekten korkan yakışıklı oyuncu da güzel eşiyle hemen her gün antrenman yapmaya başladı. 'nun beslenmesine de çok dikkat eden ve eşi için diyet yemekler yapan Kobal'ın emekleri kısa sürede meyvesini verdi. Önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıyan İmirzalıoğlu'nun düzenli spor ve diyetle verdiği kilolar gözlerden kaçmadı. Beyazperdeye ikinci kez uyarlanacak Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Cingöz Recai'de başrol oynayacak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun sinde yeni projesinin de etkili olduğu öğrenildi. Filmde Cingöz Recai'ye hayat verecek olan İmirzalıoğlu, rolü için kilo vermekle kalmadı. Yakışıklı oyuncu rolü için bıyık da bıraktı.



ONLARA EVLİLİK YARADI
Kıvanç Tatlıtuğ, Dizer'le evlendikten sonra spor yapmaya ara vermiş ve yazın göbekli halleriyle sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Tatlıtuğ, çareyi eşinin spor eğitmeni ve diyetisyen kuzeni Murat Bür'ün hazırladığı özel bir programda buldu.

Evliliğin yaradığı bir diğer ünlü isim olan Tarkan da aldığı kiloları vermek için eşi için özel olarak tuttuğu diyetisyenden yardım aldı. Harbiye'deki kilolu görüntülerinin ardından sıkı bir diyet programı uygulayan Megastar, kısa sürede eski haline kavuştu.

AYDIN HAMZA/ÖZEL
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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