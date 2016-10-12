Öfkeli ikizler

Oyuncu Öykü Karayel, önceki gün ikizi Ezgi Karayel ile City's'deydi. İkizler, görüntülendiklerini fark edince anlamsız yere sinirlendi. Karayel kardeşler, gazetecilerin isimlerin yanlış yazılmaması için sorduğu "Hanginiz Öykü, hanginiz Ezgi?" sorusuna ise "Fark etmez" yanıtını verdi.