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Öfkeli ikizler

Öfkeli ikizler
Oyuncu Öykü Karayel, önceki gün ikizi Ezgi Karayel ile City's'deydi. İkizler, görüntülendiklerini fark edince anlamsız yere sinirlendi. Karayel kardeşler, gazetecilerin isimlerin yanlış yazılmaması için sorduğu "Hanginiz Öykü, hanginiz Ezgi?" sorusuna ise "Fark etmez" yanıtını verdi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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