Lokumuyla poz

Güzel oyuncu Pınar Altuğ, 'Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel kızı Su ile poz verdi. 7 yaşındaki kızıyla çektirdiği bu kareyi "Bugün günüymüş, o zaman ben de lokumumla bir fotoğraf paylaşayım" notuyla yayınladı.