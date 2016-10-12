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Lokumuyla poz

Lokumuyla poz
Güzel oyuncu Pınar Altuğ, 'Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel kızı Su ile poz verdi. 7 yaşındaki kızıyla çektirdiği bu kareyi "Bugün günüymüş, o zaman ben de lokumumla bir fotoğraf paylaşayım" notuyla yayınladı.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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