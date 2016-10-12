Kurala o da uydu

Reklamcı Alinur Velidedeoğlu'ndan geçen yıl boşanıp Amerikalı Franc Roccogrande ile evlenen Enci Teker, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Teker, 1 aylık kızı Caroline ile taksiye binerken görüntülendi.



Kızının soğuktan etkilenmemesi için tedbirli davranan Enci Hanım, bebeğini sarıp sarmaladı. Teker'in de her sosyetik gibi kızına yabancı uyruklu bir bakıcı tuttuğu görüldü.



Aydın HAMZA