  1. Adım adım görgüsüzlük
  2. Cem’in kartalları

Konser zamanı

Konser zamanı
Best Of Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Teoman, MFÖ, Şebnem Ferah ve Yalın, 14-22 Ekim tarihleri arasında müzikseverle bir araya gelecek. Kenan Doğulu da 16 Ekim Pazar akşamı sahne alarak hayranlarını coşturacak.
Etiketler:
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar