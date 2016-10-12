Konser zamanı

Best Of Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Teoman, MFÖ, Şebnem Ferah ve Yalın, 14-22 Ekim tarihleri arasında müzikseverle bir araya gelecek. Kenan Doğulu da 16 Ekim Pazar akşamı sahne alarak hayranlarını coşturacak.