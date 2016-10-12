En renkli baba

Başrolünde Tolga Çevik'in oynadığı ve sinema seyircisine kahkaha, sevinç ile hüznü bir arada sunacak olan 'Sen Benim Her Şeyimsin' filminin fragmanı önceki gün internette görücüye çıktı.



Sempatik oyuncunun erkeklere 'baba' olmayı sorgulatacağı filmde; Çevik'in kızı Tuna ve oğlu Tan da ilk defa beyazperdede yer alacak. En renkli babanın öyküsünün anlatıldığı film, 9 Aralık'ta vizyona girecek.