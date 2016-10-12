Ebru’dan nispet

Güzel sunucu Ebru Şallı'dan CemYılmaz'a nispet pozu! Sık sık eskieşi Ahu Yağtu'yla bir araya gelenYılmaz'ın geçtiğimiz yaz aşk yaşadığı Şallı,önceki gün küçük oğlu Pars'ın doğumgününü kutladı. Şallı, oğlunun 6. yaş günündeeski eşi Harun Tan'la bir araya geldi.Ünlü sunucu, eski eşi Tan ve oğullarıyladoğum gününde pasta keserken çekilenfotoğrafını "İyi ki doğdun, iyi ki varsınParsım. Seni çok seviyoruz" notuylainstagram'da paylaştı.
BU İLK GÖNDERME DEĞİL!
11 yıllık evliliklerini 2013 yılındanoktalayan ve bu evlilikten Beren'le Parsadında iki oğulları olan eski eşlerin buluşması,"Yaz tatilini eski eşi Ahu Yağtu ve oğluKemal'le geçiren Cem Yılmaz'a Ebru'dangecikmeli de olsa nispet geldi" dedirtti.Şallı, daha önce de sosyal medya hesaplarınıkullanarak kendisi için "Aşk yok, Ebrubenim sadece iyi bir arkadaşım" diyenkomedyene göndermelerde bulunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.