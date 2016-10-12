Ebru’dan nispet

Güzel sunucu Ebru Şallı'dan Cem Yılmaz'a nispet pozu! Sık sık eski eşi Ahu Yağtu'yla bir araya gelen Yılmaz'ın geçtiğimiz yaz aşk yaşadığı Şallı, önceki gün küçük oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı. Şallı, oğlunun 6. yaş gününde eski eşi Harun Tan'la bir araya geldi. Ünlü sunucu, eski eşi Tan ve oğullarıyla doğum gününde pasta keserken çekilen fotoğrafını "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Parsım. Seni çok seviyoruz" notuyla instagram'da paylaştı.



BU İLK GÖNDERME DEĞİL!

11 yıllık evliliklerini 2013 yılında noktalayan ve bu evlilikten Beren'le Pars adında iki oğulları olan eski eşlerin buluşması, "Yaz tatilini eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal'le geçiren Cem Yılmaz'a Ebru'dan gecikmeli de olsa nispet geldi" dedirtti. Şallı, daha önce de sosyal medya hesaplarını kullanarak kendisi için "Aşk yok, Ebru benim sadece iyi bir arkadaşım" diyen komedyene göndermelerde bulunmuştu.