  1. Konser zamanı
  2. Öfkeli ikizler

Cem’in kartalları

Cem’in kartalları
Fenerbahçeli Cem Yılmaz'dan yeni filmi 'Arif ve 216' için Beşiktaşlı kadro… Yılmaz'ın yeni filminde yer alacak isimler belli olmaya başladı. Yavaş yavaş kadrosunu şekillendiren ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'la anlaşmıştı.

KADRODA 3 BEŞİKTAŞLI OLDU
Yılmaz'ın yakın dostları Ozan Güven ve Zafer Algöz'ün de yer alacağı filmin kadrosuna önceki akşam sürpriz bir isim dahil oldu. Levent'teki bir kebapçıda buluşan ekipte Hakan Altun'un yer alması dikkat çekti. Koyu Beşiktaşlı Algöz'ün vasıtasıyla kadroya dahil olan Altun, Algöz ve Musti'nin ardından filmde oynayacak siyah-beyazlı üçüncü isim oldu.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar