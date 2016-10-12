Cem’in kartalları

Fenerbahçeli Cem Yılmaz'dan yeni filmi 'Arif ve 216' için Beşiktaşlı kadro… Yılmaz'ın yeni filminde yer alacak isimler belli olmaya başladı. Yavaş yavaş kadrosunu şekillendiren ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'la anlaşmıştı.



KADRODA 3 BEŞİKTAŞLI OLDU

Yılmaz'ın yakın dostları Ozan Güven ve Zafer Algöz'ün de yer alacağı filmin kadrosuna önceki akşam sürpriz bir isim dahil oldu. Levent'teki bir kebapçıda buluşan ekipte Hakan Altun'un yer alması dikkat çekti. Koyu Beşiktaşlı Algöz'ün vasıtasıyla kadroya dahil olan Altun, Algöz ve Musti'nin ardından filmde oynayacak siyah-beyazlı üçüncü isim oldu.



Doğan SAVAŞ