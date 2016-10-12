Cem’in kartalları

Fenerbahçeli Cem Yılmaz'danyeni filmi 'Arif ve 216' içinBeşiktaşlı kadro… Yılmaz'ın yenifilminde yer alacak isimler belli olmayabaşladı. Yavaş yavaş kadrosunu şekillendirenünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde MustafaSandal'la anlaşmıştı.
KADRODA 3 BEŞİKTAŞLI OLDU
Yılmaz'ın yakın dostları Ozan Güven ve ZaferAlgöz'ün de yer alacağı filmin kadrosuna öncekiakşam sürpriz bir isim dahil oldu. Levent'teki birkebapçıda buluşan ekipte Hakan Altun'un yeralması dikkat çekti. Koyu Beşiktaşlı Algöz'ünvasıtasıyla kadroya dahil olan Altun, Algözve Musti'nin ardından filmde oynayacak siyah-beyazlıüçüncü isim oldu.
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