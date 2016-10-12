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Adım adım görgüsüzlük

Adım adım görgüsüzlük
Manken Elif Ece Uzun, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Uzun, ünlülerin vazgeçilmezi olan Gucci'nin 2 bin 650 liralık tüylü terlikleriyle dikkat çekti. Uzun, terliklerinin görünmesi için de objektiflere bu gülünç pozu verdi!
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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