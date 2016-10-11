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Yenge çıldırdı

Yenge çıldırdı
Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay yaratacak paylaşım… Sırp asıllı pop şarkıcısı Karleusa, dün 2013'te çekilen klibini 2015 yılında yayınlanan Rihanna'nın klibindeki benzer sahneyle birlikte paylaştı.

Bu paylaşımla Barbadoslu şarkıcının kendisini taklit ettiğini ima eden Karleusa'ya tepki gecikmedi. "Dünyaca ünlü Rihanna, niye seni taklit etsin?" diyen takipçiler, Sırp şarkıcıya "Sen de Britney Spears'i az mı taklit ettin!" diyerek gol attı.
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