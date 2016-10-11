Yenge çıldırdı

Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi JelenaKarleusa'dan olay yaratacak paylaşım…Sırp asıllı pop şarkıcısı Karleusa, dün2013'te çekilen klibini 2015 yılındayayınlanan Rihanna'nın klibindekibenzer sahneyle birlikte paylaştı.
Bu paylaşımla Barbadoslu şarkıcınınkendisini taklit ettiğini ima eden Karleusa'yatepki gecikmedi. "Dünyaca ünlü Rihanna,niye seni taklit etsin?" diyen takipçiler,Sırp şarkıcıya "Sen de Britney Spears'i azmı taklit ettin!" diyerek gol attı.
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