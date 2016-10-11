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Sadi Cengiz’in AVM gerginliği

Sadi Cengiz’in AVM gerginliği
Oyuncu Sadi Celil Cengiz, önceki akşam sevgilisiyle İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. Gergin olduğu gözlenen ikiliden Cengiz'in bir ara "Canımı sıkıyorsun" diye sevgilisine bağırması dikkat çekti. İkili, görüntülendiklerini fark edince apar topar AVM'den ayrıldı.
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