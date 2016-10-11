Rekor Burcu’nun

Özel davetlerin ve organizasyonların sunumu için akla gelen ilk isimlerden Burcu Esmersoy'a rekor ücret… Esmersoy, yaklaşık 2 saat boyunca sunuculuğunu üstlendiği organizasyonlardan aldığı 23 bin dolarla (yaklaşık 70 bin lira) servetine servet katıyor.
Geçtiğimiz yıllarda vergi rekortmenleri listesine giren Esmersoy'un organizasyonların sunumlarından kazandığı dudak uçuklatan ücretler sayesinde önümüzdeki yıllarda da adını vergi rekortmenleri listesine yazdırması sürpriz olmayacak gibi…
Dizilerdenbölüm başına80 bin liraalarak en pahalıaktörlerdenbiri olan MuratYıldırım dasunuculuk için57 bin liraücretistiyor...
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