  1. Cem’den baba sergi
  2. Diyetisyenler palavracı

Rekor Burcu’nun

Rekor Burcu’nun
Özel davetlerin ve organizasyonların sunumu için akla gelen ilk isimlerden 'a rekor ücret… Esmersoy, yaklaşık 2 saat boyunca sunuculuğunu üstlendiği organizasyonlardan aldığı 23 bin dolarla (yaklaşık 70 bin lira) servetine servet katıyor.

Geçtiğimiz yıllarda vergi rekortmenleri listesine giren Esmersoy'un organizasyonların sunumlarından kazandığı dudak uçuklatan ücretler sayesinde önümüzdeki yıllarda da adını vergi rekortmenleri listesine yazdırması sürpriz olmayacak gibi…

Dizilerden bölüm başına 80 bin lira alarak en pahalı aktörlerden biri olan Murat Yıldırım da sunuculuk için 57 bin lira ücret istiyor...
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar