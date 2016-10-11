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Popun yeni ikilisi onlar

Popun yeni ikilisi onlar
Faruk K, 'Aşka Geldik' adlı çalışmasıyla hayranlarının karşısına çıktı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan sanatçı, albümün stüdyo vokallerinde destek olan meslektaşı Zeynep Dizdar'la Selim Akar imaj danışmanlığında objektiflere poz verdi.
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