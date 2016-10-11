Popun yeni ikilisi onlar

30 / 20
30 / 17
25 / 8
22 / 2
25 / 10
26 / 10
23 / 10
27 / 21
19 / 2
22 / 13
31 / 16
27 / 10
24 / 9
30 / 10
23 / 5
27 / 13
25 / 9
20 / 6
22 / 10
27 / 10
27 / 12
24 / 15
25 / 8
23 / 9
28 / 15
29 / 12
24 / 11
23 / 11
28 / 7
25 / 9
20 / 4
25 / 10
28 / 15
23 / 14
24 / 5
23 / 11
27 / 20
27 / 9
24 / 8
25 / 16
27 / 17
29 / 17
26 / 12
27 / 11
20 / 0
23 / 10
26 / 8
26 / 10
23 / 13
26 / 10
28 / 16
27 / 15
25 / 12
23 / 9
26 / 11
30 / 14
26 / 20
28 / 21
27 / 14
25 / 9
24 / 10
24 / 10
23 / 13
28 / 19
23 / 15
28 / 13
21 / 15
28 / 15
21 / 16
23 / 6
31 / 16
25 / 15
24 / 15
27 / 10
22 / 15
27 / 9
24 / 9
19 / 4
26 / 13
23 / 8
21 / 12
Faruk K, 'Aşka Geldik' adlı çalışmasıyla hayranlarının karşısına çıktı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan sanatçı, albümün stüdyo vokallerinde destek olan meslektaşı Zeynep Dizdar'la Selim Akar imaj danışmanlığında objektiflere poz verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.