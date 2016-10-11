  1. Yenge çıldırdı
  2. Dev kapışma

Maya kuralı bozuldu

Maya kuralı bozuldu
Güzel sunucu , 1 yaşındaki kızı Maya ile önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Kızı için alışveriş yapan Karatay, bebeğinin şıklığına kendininki gibi özen gösterdiğini söyledi. Kızı 1 yaşına gelene kadar Maya'nın yüzünü saklayan Nefise Karatay, bu kuralını da bozdu.
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