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Kilolara elveda

Kilolara elveda
'Ahde Vefa' isimli sanat müziği albümüyle beğeni toplayan Tarkan'ın pop albümü hazırlıkları sürüyor. Megastar, Ozan Çolakoğlu'nun Ulus'taki stüdyosuna kapandı. Önceki gün stüdyo çıkışı görüntülenen Megastar'ın evlendikten sonra aldığı kiloları verdiği gözlendi. Bu zayıflık, eşi için diyetisyen tutan 'ın da diyetisyenden destek aldığı şeklinde yorumlandı.
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