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‘İstersek evleniriz'

‘İstersek evleniriz
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Birkan Sokullu, önceki gün Bebek'teydi. Bir kafede oturan ikili, kahve eşliğinde Boğaz havası aldı. Uyumlu tarzlarıyla dikkat çeken çift, evlendikleri yönünde çıkan haberlere "İstersek evleniriz" dedi.

Aydın HAMZA
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