  1. ‘İstersek evleniriz'
  2. Anne-baba tesellisi

Hülya aşık

Hülya aşık
Türkiye'nin en güzel kadınlarından Hülya Avşar'ın 5 yıllık yalnızlığı son buldu! Gazeteci Aykut Işıklar'ın iddiasına göre üniversiteyi Londra'da okuyacak olan kızı Zehra'yla geçen ay İngiltere'ye uçan Avşar'ın gidiş sebebi farklı… Avşar Kızı, burada yaşayan bir işadamıyla beraber...

ESKİ EŞİNDEN DE ONAY GELDİ...
Hatta güzel sanatçı, aşkını gözlerden uzak yaşamak için de sık sık Londra'ya gidiyor. Geçtiğimiz aylarda "Kendimi şu an aşk yaşamaya hazır hissediyorum" diye konuşan 'ın bu iddialara sessiz kalması da kafaları karıştırdı. Sanatçının eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun da geçtiğimiz günlerde "Artık Hülya'nın hayatına birinin girmesi lazım" demesi "Bu aşka eski eşten de onay var" yorumlarına neden oldu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar