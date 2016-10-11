Hülya aşık

Türkiye'nin en güzel kadınlarından HülyaAvşar'ın 5 yıllık yalnızlığıson buldu! Gazeteci Aykut Işıklar'ın iddiasına göre üniversiteyi Londra'da okuyacak olan kızı Zehra'ylageçen ay İngiltere'ye uçan Avşar'ın gidiş sebebi farklı… Avşar Kızı, burada yaşayanbir işadamıyla beraber...
ESKİ EŞİNDEN DE ONAY GELDİ...
Hatta güzel sanatçı, aşkını gözlerden uzak yaşamak için de sık sık Londra'ya gidiyor. Geçtiğimiz aylarda "Kendimi şu an aşkyaşamaya hazır hissediyorum" diye konuşan Hülya Avşar'ın bu iddialara sessiz kalması da kafaları karıştırdı. Sanatçının eski eşiKaya Çilingiroğlu'nun da geçtiğimiz günlerde "Artık Hülya'nın hayatınabirinin girmesi lazım" demesi "Buaşka eski eşten de onay var" yorumlarına neden oldu.
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