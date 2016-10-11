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Her hafta bir filme...

Her hafta bir filme...
Popçu Serdar Ortaç'la manken eşi Chloe Loughnan, önceki gün Zorlu AVM'de sinema keyfi yaptı. Her hafta eşiyle sinema keyfi yaptıklarını söyleyen Ortaç, bu hafta ise 'Trendeki Kız' adlı filmi izleyeceklerini dile getirdi. İkili, uyumlu giyim tarzlarıyla da dikkat çekti.
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