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Eliyeşiller hasret giderdi

Eliyeşiller hasret giderdi
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Maria ve Necmettin Eliyeşil, kızı ve damadıyla önceki gün İstinyePark'taydı. Oğulları Leo'nun vaftiz törenini geçen ay Almanya'da yapan Melissa Eliyeşil'le eşi Charles Von Faber Castell, aileleriyle hasret giderdi.
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