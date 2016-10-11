Düşmanım benim

‘Kardeşim Benim’de ağabey-kardeşi oynayan Murat Boz ile Burak Özçivit’in arasını sevgilileri açtı. Kavgayı başlatan ise aynı firmanın reklam yüzü olan Aslı Enver ile Fahriye Evcen’in sette birbirine girmesi oldu!
Rol aldıkları 'Kardeşim Benim'filminde 'ağabey ile kardeşi'canlandıran Murat Boz ile BurakÖzçivit'in arasının neden bozulduğu bellioldu... Fahriye Evcen'le Aslı Enver'inreklam yüzü oldukları Loreal'in setindebaşlayan kavgaları, dargınlığın fitiliniateşledi... Evcen, geçtiğimiz yıl firmanınyüzü olmak için yaklaşık 1 buçukmilyon liraya imza atmıştı.
'BEN ONDAN DAHA ÜNLÜYÜM'
Güzel oyuncu, Enver'in de aynıfirmadan gelen 1 milyon liralık reklamteklifine 'evet' demesinin ardından çokbozuldu. Kaprisleriyle sık sık haber olanFahriye Evcen, Aslı Enver'in de sette olduğuzamanlarda "Ben ondan daha ünlüyüm"diyerek güzel oyuncuya sık sık taş attı.Başlarda Evcen'in bu tavırlarına ılımlıyaklaşan Aslı Enver'in sabrı sonundataştı. Fotoğraf çekimleri sırasındasette karşılaşan ikili, iddiaya görebirbirine girdi.
DEVAM FİLMİ TEHLİKEDE!
Enver'in yüzünü dahi görmek istemeyenEvcen, oyuncuyu sosyal medyadan datakip etmeyi bıraktı. Fahriye Evcen'inAslı Enver'le kapışması ikilininsevgililerinin de huzurunu bozdu.'Kardeşim Benim' filminin setindeyedikleri içtikleri ayrı gitmeyenBurak Özçivit, Murat Boz ve AslıEnver; Evcen ile Enver kavgasındansonra görüşmemeye başladı.Hatta 'Kardeşim Benim 2'yi aynıkadroyla çekmek isteyen Özçivit'inkara kara düşünmeye başladığıda konuşulanlar arasında…'Kardeşim Benim' filminin hemyapımcılığını hem de başrolünüüstlenen Özçivit'in devam filmi için Bozile Enver'i ikna edip edemeyeceği iseherkesin merak konusu...
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