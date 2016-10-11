  1. Kilolara elveda

Düşmanım benim

‘Kardeşim Benim’de ağabey-kardeşi oynayan ile ’in arasını sevgilileri açtı. Kavgayı başlatan ise aynı firmanın reklam yüzü olan Aslı Enver ile Fahriye Evcen’in sette birbirine girmesi oldu!

Düşmanım benim
Rol aldıkları 'Kardeşim Benim' filminde 'ağabey ile kardeşi' canlandıran Murat Boz ile Burak Özçivit'in arasının neden bozulduğu belli oldu... Fahriye Evcen'le Aslı Enver'in reklam yüzü oldukları Loreal'in setinde başlayan kavgaları, dargınlığın fitilini ateşledi... Evcen, geçtiğimiz yıl firmanın yüzü olmak için yaklaşık 1 buçuk milyon liraya imza atmıştı.

'BEN ONDAN DAHA ÜNLÜYÜM'
Güzel oyuncu, Enver'in de aynı firmadan gelen 1 milyon liralık reklam teklifine 'evet' demesinin ardından çok bozuldu. Kaprisleriyle sık sık haber olan Fahriye Evcen, Aslı Enver'in de sette olduğu zamanlarda "Ben ondan daha ünlüyüm" diyerek güzel oyuncuya sık sık taş attı. Başlarda Evcen'in bu tavırlarına ılımlı yaklaşan Aslı Enver'in sabrı sonunda taştı. Fotoğraf çekimleri sırasında sette karşılaşan ikili, iddiaya göre birbirine girdi.

DEVAM FİLMİ TEHLİKEDE!
Enver'in yüzünü dahi görmek istemeyen Evcen, oyuncuyu sosyal medyadan da takip etmeyi bıraktı. Fahriye Evcen'in Aslı Enver'le kapışması ikilinin sevgililerinin de huzurunu bozdu. 'Kardeşim Benim' filminin setinde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen , ve Aslı Enver; Evcen ile Enver kavgasından sonra görüşmemeye başladı. Hatta 'Kardeşim Benim 2'yi aynı kadroyla çekmek isteyen Özçivit'in kara kara düşünmeye başladığı da konuşulanlar arasında… 'Kardeşim Benim' filminin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Özçivit'in devam filmi için Boz ile Enver'i ikna edip edemeyeceği ise herkesin merak konusu...

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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